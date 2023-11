Cazzola sbotta contro i sindacati in diretta: "Sindacati banditi"

15 novembre 2023 a

Il dibattito sullo sciopero di venerdì 17 novembre si infiamma nello studio di David Parenzo, a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 15 novembre quando Giuliano Cazzola usa frasi decisamente forti contro i manifestanti. Innanzitutto premette: "Non si possono mettere in discussione gli organi di garanzia. Questo poi non è uno sciopero generale. È una somma di scioperi colonnelli. Se non è uno sciopero generale valgano le regole previste dalla legge e nel caso dei trasporti, bisogna rispettare delle fasce orarie", specifica l'ex sindacalista, politico e imprenditore.

"La commissione di garanzia non ha fatto altro che ribadire le regole". Quindi sbotta vedendo i manifestanti in collegamento: "Hanno quel cartello perché sono dei banditi, i sindacati di base sono dei banditi, sono solo degli sfascia carrozze, scioperano solo il venerdì".

La decisione della Commissione di Garanzia sullo Sciopero rispetto alla mobilitazione proclamata per il 17 novembre è stata "una scelta interpretativa nel solco dei precedenti", ha chiarito la garante Paola Bellocchi, nel corso delle repliche alla sua audizione alla Camera di fronte alle Commissioni congiunte Trasporti e Lavoro. "Lo sciopero generale riguarda tutte le categorie del lavoro pubblico e privato - ha aggiunto - la proclamazione deve essere aperta poi ciascuna categoria decide se aderire o meno". Quella del 17 novembre, ha specificato Bellocchi, è stata "una proclamazione chiusa, conteneva una serie di categorie escluse. Ci è sembrato non ricorressero i presupposti di uno sciopero generale. Altrimenti ogni confederazione potrebbe proclamare uno sciopero generale à la carte".