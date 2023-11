Eliana Como, scontro con Mauro Mazza: "Negazionisti dei femminicidi", choc in tv

22 novembre 2023 a

Scontro pesante a Di Martedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. Protagonisti Mauro Mazza ed Eliana Como. Al centro del dibattito dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, c'è la morte di Giulia Cecchettin. Come è noto la sinistra ha usato questa vicenda dolorosa per attaccare il centrodestra e il governo. Il ritornello del patriarcato ha animato il confronto in queste ultime ore e gli attacchi dei progressisti sui conservatori sembrano più dettati da una voglia irrefrenabile di racimolare qualche decimale nelle intenzioni di voto che da valide ragioni socio-politiche.

E così da Floris Mauro Mazza rispondendo alla Como mette in chiaro le cose: "Vorrei capire cosa sia questo patriarcato. Ha a che fare con il pater familias, con il Padre Nostro? Vi dico una cosa: i Paesi dove i casi di femminicidio sono il doppio di quelli che purtroppo registriamo in Italia sono di cultura protestante, hanno abbandonato il cattolicesimo da ben 5 secoli. Queste cose vanno dette. Un po' di confusione forse c'è Cosa è questo patriarcato di cui tanto si parla?".

Arriva la risposta della sindacalista che già in passato aveva attaccato la Meloni con uno striscione "pensati sgradita alla Cgil", scimmiottando la Ferragni: "Possimao negare i femminicidi in Italia. Lo possiamo fare. Come c'è il negazionismo climatico allora c'è anche quello sui femminicidi". Parole choc che hanno colpito lo stesso Mazza ma anche lo studio di Floris. Forse qualcosa, a sinistra, sta sfuggendo di mano.