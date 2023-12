Di Martedì, scontro Floris-Santoro: "Che vuoi fare? Entrare a palazzo Chigi?!"

13 dicembre 2023 a

Uno scontro durissimo. A Di Martedì volano parole grosse tra Giovanni Floris e Michele Santoro. Al centro del dibattito del talk show di La7 c'è l'Europa e la sua inerzia davanti alle sfide sul panorama internazionale. Michele Santoro chiede l'intervento di Bruxelles sulla guerra in Medio Oriente. Un intervento che a suo dire tarda ad arrivare. Santoro ne ha anche per l’opposizione: "Dov'è cosa fa? Dice qualcosa sugli ostaggi che sono nei tunnel di Hamas? Dice qualcosa? Dov'è l'opposizione, dov'è l'Italia?", sbotta il teletribuno.