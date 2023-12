Calenda contro Di Maio: "Meglio se dallo psicanalista..."

15 dicembre 2023 a

"Io non so se l'ha firmata Meloni, l'ha rimandata Di Maio, l'ha fatta Conte... Che vogliamo fa con 'sto Mes?": Carlo Calenda, intervenuto ieri a Piazzapulita da Corrado Formigli su La7, ha preso la parola su un tema molto dibattuto tra le forze politiche in questo momento.

Secondo lui, però, una decisione andrebbe presa subito: "Cioè portiamolo in aula e votiamo, io sono sempre stato favorevole ma figuriamoci se questo è rilevante. Stiamo facendo una figuraccia non tanto perché c'è qualcuno che è contrario ma perché non si capisce niente, chi è disponibile a firmarlo, chi non è disponibile a firmarlo...".

Parlando di Luigi Di Maio, che ieri è stato ospite del talk anche per parlare del fondo salva-Stati, il leader di Azione ha detto: "Va bene, Di Maio fa il suo percorso di consapevolezza, che secondo me è utile, se va da uno psicanalista fa meno danni al Paese, però la cosa fondamentale è che questo percorso di consapevolezza ha generato delle enormità. Questo Mes è stato presentato a un certo punto come la fine dell'Italia". Infine ha chiosato: "Il punto per me non è neanche più discutere sul Mes in quanto Mes, ma avere un chiarimento dopo questo teatro imbarazzante su che cosa vogliono fare le forze politiche".

