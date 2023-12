Che tempo che fa, Fazio attacca Schillaci: "Il Covid dilaga, peccato che lui..."

17 dicembre 2023 a

Fabio Fazio torna a parlare con Roberto Burioni dei contagi da Covid a Che tempo che fa, sul Nove, nella puntata del 17 dicembre, e ne approfitta per attaccare il governo. Parte infatti con una frecciata al ministro della Salute Orazio Schillaci.

Durante l'intervista abituale a Roberto Burioni, il conduttore attacca: "I casi di Covid stanno dilagando, io ho invitato 100 volte il ministro della Salute", a venire in trasmissione ma Schillaci "ritiene di non dover partecipare a questo programma ed è un peccato perché avremmo bisogno di avere delle indicazioni da parte di chi dovrebbe proteggerci".

Burioni avverte poi che a Natale avremo un "combinato di influenza più Covid" e "le persone a rischio devono vaccinarsi. Gli ospedali sono affollati da persone anziane che stanno molto male" e "queste persone devono vaccinarsi". Il virologo aggiunge che anche "persone più giovani stanno male" e "il richiamo del vaccino è sicuro ed efficace anche contro quest'ultima variante". Infine Burioni ricorda che il Paxlovid, il farmaco anti-Covid, purtroppo, viene prescritto troppo poco".

Quindi lancia un appello a tutti quelli che sono in ascolto: "Se state male non andate al cenone di Capodanno, proteggiamo le persone anziane, con la salute non si scherza".