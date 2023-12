Zona Bianca, Vespa bastona la Ferragni: "Inutile il benaltrismo del marito"

18 dicembre 2023 a

Scontro acceso tra Bruno Vespa e Ginevra Bompiani a Zona Bianca, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Si discute della vicenda del “panettone fraudolento” di Chiara Ferragni e dell’attacco subìto dall’influencer da parte di Giorgia Meloni nel corso del suo intervento ad Atreju, la manifestazione giovanile della destra italiana.

La Bompiani ha trovato fuori luogo la menzione alla Ferragni da parte del Presidente del Consiglio: “Manca di senso di proporzioni parlare del pandoro della Ferragni, che ce ne importa del pandoro della Ferragni? Francamente, dovrebbe essere l'ultimo dei problemi, l'ultima delle questioni sollevate, ce ne sono di molto, molto più gravi. Quanto al fatto che non si vanti, non si monti la testa, io però la sento sempre vantarsi continuamente, non so Bruno Vespa come mai siamo così, non la pensiamo allo stesso modo. In questo mi pare strano lei non colga come ci sia un continuo autoelogio, come se avesse una grande insicurezza o una smodata voglia di farsi dei complimenti”.

Il giornalista e conduttore di Porta a Porta stronca la scrittrice: “Io di leader politici che salgono sul palco e dicono 'madonna quante cavolate ho fatto' ancora non ne incontro nessuno. Io ho sempre ammirato le capacità imprenditoriali della Ferragni, ma se l'autorità garante scopre che un'azienda, molto tempo fa, regalò 50mila euro in beneficenza, benemerita, e poi la Ferragni fa una campagna dicendo 'se tu compri un panettone, una parte dei soldi che spendi andrà in beneficenza’ e poi questo non è vero e i soldi li intasca lei, eh beh, allora la Ferragni non ci fa una bella figura ed è inutile che il marito faccia il benaltrismo. Avrei voluto vedere se il panettone l'avesse venduto Pino Insegno che cosa sarebbe successo, la stessa valutazione da parte della professoressa Bompiani? Dubito, quindi cerchiamo di essere equilibrati”.