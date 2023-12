Travaglio contro Meloni: "Disperata, gli italiani si inc***". Ma un sondaggio lo smentisce

18 dicembre 2023 a

Una puntata di Otto e Mezzo, quella di lunedì 18 dicembre, eccezionalmente condotta da Giovanni Floris: assente a sorpresa Lilli Gruber, la padrona di casa, fermata da impegni familiari. In studio tiene banco il caso-Chiara Ferragni, nonché la polemica di Giorgia Meloni contro l'influencer. Ospite in collegamento ecco Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, al solito scatenato contro il premier.

Interpellato da Floris sulle ragioni per le quali Meloni avrebbe attaccato Ferragni da Aterju, ecco che Travaglio parte in quarta: "È costretta a fare non la marcia su Roma, ma la retromarcia quotidiana su Roma, prende sberle dappertuto, sta facendo una finanziaria che farà incaz*** gli italiani, la più miserabile degli ultimi vent'anni. Cosa è costretta a fare? A scegliersi i bersagli grossi per finire sui giornali e fare in modo che tutti parlino della Ferragni e di Saviano", spara Travaglio.

E ancora: "Lei è costretta disperatamente a guadagnare tempo per distrarre l'opinione pubblica, bisogna vedere per quanto ci riuscirà ancora senza perdere consensi", conclude Travaglio. Già, perché il direttore del Fatto - e forse lo sapeva - parlava pochi minuti dopo il sondaggio proposto da Enrico Mentana al TgLa7, la rilevazione Swg che dà FdI sempre più in alto. Insomma, Travaglio è così sicuro di quel che dice contro Meloni?

