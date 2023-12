Otto e Mezzo, Lilli Gruber assente: "Motivatissime ragioni familiari"

18 dicembre 2023 a

a

a

Lo stop viene annunciato da Enrico Mentana al termine della puntata del TgLa7 di oggi, lunedì 18 dicembre. Prima di cedere la linea a Otto e Mezzo, Mentana spiega che Lilli Gruber non sarà alla conduzione della puntata, fermata da "motivatissimi impegni personali". Al suo posto, spiega il direttore, ecco in sostituzione Giovanni Floris.

Un'assenza che non era stata comunicata da La7 nel corso della giornata. Dunque, ecco che al timone di Otto e Mezzo c'è il conduttore di DiMartedì, il quale aprendo la puntata aggiunge che Lilli Gruber "è stata trattenuta da problemi familiari e io volentieri do una mano". Ovviamente, non vengono spiegate nel dettaglio le ragioni dello stop.

"Io sono stato eletto. Se lei si candidasse...": Italo Bocchino asfalta Scuarti

Poi la puntata. In studio Alessandro Giuli, Alessandro De Angelis, Sabina Guzzanti e in collegamento Marco Travaglio. Al centro di Otto e Mezzo, le polemiche tra Chiara Ferragni e Giorgia Meloni, nonché l'analisi di Atreju, la kermesse di FdI che si è conclusa ieri con l'intervento del premier.