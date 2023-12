Tieni il tempo, "porc***e": boicottaggio a Reazione a catena

21 dicembre 2023 a

"La verità è che quando fate queste po**ate andreste boicottati. È palese proprio": questo commento è apparso sui social tra i tweet relativi alla puntata di Reazione a catena andata in onda ieri sera su Rai 1. Il riferimento è ai campioni in carica del game-show condotto da Marco Liorni, ovvero i Tieni il tempo, il team composto da mamma, papà e figlio, noti anche come famiglia Celli. In molti, tra i telespettatori, avrebbero dei dubbi sulla bravura dei campioni. Tanto che ieri non pochi avevano puntato sulla vittoria degli sfidanti, I Nickname. Alla fine, però, a spuntarla sono stati i Tieni il tempo, che sono riusciti a portarsi a casa ben 3mila euro.

Qualcuno ha poi posto il dubbio sulla differenza tra le parole date ai campioni e quelle date invece agli sfidanti: "Come mai le domande fatte ai campioni erano tutte facilissime al contrario di quelle fatte agli sfidanti?", ha chiesto un utente su X. Un altro invece: "Domande molto più difficili per i ragazzi... Si capisce che volete tenere i campioni per la finale. Vergognoso!". E ancora: "L'ultimo gioco dovrebbe essere con le stesse parole per entrambe le squadre, così è ridicolo" oppure "Finché non faranno stesse parole per le due squadre questo gioco risulterà sempre truccato. Parole iper facili contro parole impossibili a seconda delle simpatie o antipatie".