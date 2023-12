Otto e Mezzo, "primo posto": l'impensabile botto di Lilli Gruber

Klaus Davi 24 dicembre 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Otto e mezzo)

Anno da incorniciare per Otto e Mezzo, lo storico format dell'access prime time di La7. Secondo un’elaborazione di OmnicomMediaGroup realizzata in esclusiva per Libero, Lilli Gruber schizza al primo posto della classifica dei talk politici più visti sui device, ovvero i dispositivi digitali da cui si può guardare la tv in streaming, quindi pc, tablet, smartphone e smart tv, oltre ad altri non predefiniti come le consolle di gaming. Otto e mezzo ottiene il primato con una media di 276.937 device connessi a puntata.

Per la Gruber un altro ottimo risultato consolidato dalla media dell’8.5% di share con boom tra i laureati (20%) e nei grandi centri oltre 250mila abitanti (12%). Al secondo posto Porta a Porta su Rai 1 con 76.593 device connessi che precede di poco Dritto e rovescio su Rete 4 a quota 75.474. Appena giù dal podio Fuori dal coro su Rete 4 (71.570) davanti a È sempre Cartabianca su Rete 4 (56.052) e a DiMartedì su La7 (53.441). Settima piazza per Quarta Repubblica su Rete 4 a quota 33.055 dispositivi sintonizzati, ottava per Zona bianca su Rete 4 (26.898), nona per Avanti popolo su Rai 3 (21.433). Il consumo sui mezzi digitali è molto importante perché allarga il target ai cluster più giovani.