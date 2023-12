Lilli Gruber, addio alla mamma: la telefonata di Herlinde dopo ogni puntata di Otto e Mezzo

20 dicembre 2023 a

Un grave lutto, uno dei più dolorosi e difficili da metabolizzare, quello di Lilli Gruber: la conduttrice di Otto e Mezzo ha infatti perso la madre, Herlinde Deutsch, che si è spenta a 96 anni a Egna, 25 chilometri a sud di Bolzano, dove la signora viveva da moltissimi anni. Proprio il lutto la ragione dietro l'assenza della Gruber a Otto e Mezzo a partire dalla puntata dello scorso lunedì: al suo posto Giovanni Floris, collega di rete e conduttore di DiMartedì.

Herlinde Deutsch era nata nel 1927 a Brunico, nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige. Lilli è nata dal matrimonio con Alfred Gruber, imprenditore edile di Cortaccia. La conduttrice de La7 ha sempre raccontato di avere sempre avuto un rapporto strettissimo, bello e profondo con la madre.

E ancora, Vanity Fair snocciola alcuni aneddoti relativi al rapporto tra madre e figlia. Herlinde infatti ha sempre voluto che in casa si parlasse tedesco, così come ha sempre preteso il rispetto delle usanze austro-ungariche. Tanto che, raccontò proprio la Gruber, quando la figlia era all'asilo la madre fu convocata da una suora, assai preoccupata per il fatto che Lilli non riuscisse ad apprendere l'italiano. La risposta della madre? Sorella, non so quando Lilli imparerà l’italiano, né come. Ma sono sicura di una cosa: quando lo parlerà, lo farà di certo meglio di tutte le altre". E, in effetti, non sbagliava di molto.

Lilli Gruber raccontava anche che la madre, ogni sera, guardava Otto e Mezzo per poi chiamarla e commentare la puntata. I funerali della signora si terranno venerdì 22 dicembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola a Egna. Domani, giovedì 21 dicembre, e venerdì alle 14.30 nella medesima chiesa sarà recita il rosario.