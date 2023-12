Paolo Bonolis, Natale rovinato da Antonella Clerici: clamoroso in tv

Claudio Brigliadori 24 dicembre 2023 a

Sarà un bel Natale per Antonella Clerici e per Simone Grande, i due vincitori di The Voice Kids 2. La conduttrice ha portato in porto la nave, vincendo alla lunga la sfida degli ascolti con Paolo Bonolis e Ciao Darwin: la finalissima del talent musicale per giovanissimi di Rai 1 ha totalizzato 3 milioni e 618mila spettatori, pari al 23,5% di share (con un picco di ascolto di 4,3 milioni di spettatori e una share del 26,3% al momento della proclamazione del vincitore), superando abbastanza nettamente lo show leggero di Canale 5 fermatosi a 2 milioni e 940mila spettatori (per uno share del 21,7%), un trend confermato dopo le prime due puntate sostanzialmente alla pari.

«Mi piace che la concorrenza mi controprogrammi moltissimo – spiegava Antonellina un mese fa, prima del debutto -. Cioè non solo mi attenziona prima, ma mi controprogramma nello stesso giorno con uno dei prodotti più forti che ha e che, come sapete, è il mio amico Paolo». Simone, invece, è l’11enne baby prodigio di Rozzano, alle porte di Milano, che ha conquistato prima il suo coach Clementino e poi il pubblico in studio e a casa con il suo talento musicale. Voce potente, buona tecnica nonostante un solo annodi allenamento, interpretazione impeccabile in un brano, l’Adagio di Lara Fabian, impegnativo per quanto “classico”, una classica palestra per ugole d’oro. Scelta coraggiosa, quella del rapper campano, ma cucita su misura per il vincitore.

A differenza di altri show simili come Amici o X Factor, per Simone non ci saranno né premi in denaro né dischi da registrare, ma solo la gloria, gli applausi e un’esperienza indimenticabile. Per il sogno di far diventare la musica una carriera, e non solo un grande amore, serviranno ancor anni e anni lontano dalle telecamere. Com'è giusto che sia.