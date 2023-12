Chiara Ferragni, Mauro Corona la stronca: "Che figura di m***a, la gattina..."

Roberto Tortora 28 dicembre 2023 a

A Fuori dal Coro, striscia di approfondimento politico di Rete 4 condotta da Mario Giordano, si discute ancora del caso di Chiara Ferragni e del truffaldino pandoro Balocco. L'Antitrust ha sanzionato l'influencer e la casa dolciaria per la campagna promozionale di Natale 2022 del Pink Christmas, il pandoro che avrebbe dovuto sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino.

Dopo il grande clamore per la multa da un milione di euro, Chiara Ferragni ha chiesto scusa in un video su Instagram che ha generato ulteriori polemiche. Lo scandalo che ha coinvolto l’influencer italiana più rappresentativa può essere l’inizio della fine? Il primo capitolo di una moda che può definitivamente passare, cioè quella degli influencer testimonial di campagne di beneficenza? La domanda viene posta ad uno degli ospiti, lo scrittore, scultore e alpinista Mauro Corona. Giordano chiede: “Si è preoccupato per Chiara Ferragni?”.

Corona risponde: “Non mi provochi reazioni, perché forse io parlo a volte anche per invidia, ma poverina in casa con il panettone, magari da sola, quel famoso panettone Balocco, anzi il pandoro. Si ricorda il nostro caro amico che diceva ‘che figura di...’, il nostro Emilio Fede? Ecco. C'è un proverbio, anche se non li sopporto, perché sono sentenziosi, ma ce n'è uno che dice che 'tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino'. Questa gattina ci ha lasciato lo zampino".

La pioggia di critiche non ha tardato a cadere copiosa dagli utenti, che commentano sdegnati l’accaduto. Ce n’è uno che scrive amareggiato: “Questi si prendono milioni e milioni e ostentano la loro ricchezza e io non riesco a raccogliere niente per poter ricominciare una vita normale”. Un altro, ancora più duramente, esclama: “Dovrebbero finire nel dimenticatoio questi esseri viventi inutili. Spero li inghiotta un buco nero”.