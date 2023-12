Reazione a catena, "ma che ca**o era?": si scatena la bufera

28 dicembre 2023 a

Ad avere la meglio, nella puntata di Reazione a catena andata in onda questa sera su Rai 1, sono stati i Gessetti ripolesi, che hanno così conquistato la semifinale del quiz, in programma domenica 31 dicembre alle 18.45. Il trio, composto da Lorenzo Topello, Riccardo Colucci ed Edoardo Levantino, aveva partecipato al programma condotto da Marco Liorni lo scorso luglio. Subito avevano catturato il pubblico per la loro bravura e anche questa sera non si sono smentiti. Durante la cosiddetta “Sfida dei campioni”, i tre hanno vinto il loro scontro diretto e conquistato la semifinale. Piuttosto basso il montepremi finale, 1.032 euro, che però potrà essere incrementato nei prossimi giorni.

Anche oggi, tuttavia, non sono mancate le polemiche sui social. Il game show è parecchio commentato dai telespettatori, soprattutto sulla piattaforma X. Questa sera, a infastidire alcuni di loro la presunta eccessiva difficoltà dell'Ultima catena. E così uno ha scritto: "In questa settimana di sfide fra campioni le catene finali sono improvvisamente tornate di difficoltà decisamente più elevata, decimando tutti i montepremi nonostante alla fine solo uno (o meglio, la somma di tre) potrebbe effettivamente essere attribuito". Un altro invece: "Quest’ultima catena assolutamente improponibile con accostamenti di parole che manco i miei film mentali da oscar sono in grado di fare". E ancora: "Raga ma che ca**o di catena era metà dei collegamenti erano forzatissimi".