La Pd Malpezzi e Meloni "uomo dell'anno": "Libero?", cosa tira fuori in diretta

Non va proprio giù al Pd la prima pagina di Libero del 29 dicembre che ha eletto Giorgia Meloni quale "uomo dell'anno" per il 2023. La prova è la reazione esagitata di Simona Malpezzi, senatrice dem ospite in collegamento di Stasera Italia su Rete 4.

"L'italiano è una lingua, lo è anche l'inglese", si scalda la Malpezzi che poi sfodera a favore di telecamera un celebre numero del prestigioso magazine americano Time: "Ha titolato 'persona dell'anno Taylor Swift, esiste benissimo un vocabolario italiano anche per l'italiano. Siccome Sechi e Capezzone sono due persone colte, hanno utilizzato 'uomo' in maniera provocatoria ma anche offensiva, lo dico perché 'uomo' non è neutro e le differenze servono ad arricchire la società".

"Ha cancellato le donne": la sparata della grillina Maiorino contro Libero

Gli altri ospiti in studio e in collegamento si agitano non poco. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, scuote le mani in segno di sconcerto, mentre il giornalista Fabrizio Dragoni se la ride di gusto sussurrando: "La Malpezzi che difende la Meloni è l'ultima...".

"Giorgia Meloni, se deve essere nominata, deve essere nominata 'donna dell'anno' per quel giornale e Giorgia Meloni dovrebbe essere fiera di venire riconosciuta come donna dell'anno". E intanto anche lo storico corrispondente Rai da Londra Antonio Caprarica non sembra convintissimo dalla foga retorica della senatrice democratica.