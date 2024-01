Paolo Del Debbio, sfogo a Fuori dal Coro: "Che vadano a fare..."

04 gennaio 2024 a

A Fuori dal Coro, nella puntata di mercoledì 3 gennaio su Rete 4, va in scena un Paolo Del Debbio spazientito. Al centro i "guru dei social", ossia quelle persone che fanno credere ai follower di fare una vita da sogno e renderla tale anche a chi li segue. A spiegare quanto sta accadendo è l'inviata di Mario Giordano durante il servizio dedicato: "Basta far credere che sia alla portata di tutti. I nuovi guru usano i social per accalappiare nuovi clienti. Peccato che siano solo venditori di fuffa".

Insomma, "imbroglioni che speculano sugli italiani in crisi" e su cui Del Debbio non usa mezzi termini: "Dei guru cosa vuoi che dica? Primo: che vadano a fare in...guru, tutti". E ancora, rincarando la dose: "Un complessivo vaff...guru a tutti i guru". Questi, spiega, "attentano alla creduloneria. Basterebbe fare l'operazione guru, provincia per provincia. Andare a trovare guru per guru e fargli il...guru". È il caso di "mago Candido".

L'uomo, all'anagrafe Renzo Candido Martini, si presenta come "contadino di giorno e guaritore di notte". Per la precisione: "Sono un cartomante, un bravo esorcista". Eppure "ha passato 40 anni in televisione truffando le persone e chiedendo loro soldi per salvarle dalla loro sfortuna". Il tutto arrivando a truffare i clienti "per oltre 3 milioni di euro". Della sua storia la trasmissione di Giordano si era già occupata due anni fa, con l'inviata di Rete 4 che si era presentata direttamente al bar dove si trovava. Risultato? Un lancio di sigarette e insulti vari.