Bianca Berlinguer sulle liti tra gli ospiti: "A volte serve urlare, come a scuola"

Esordio per Prima di domani, il programma in onda a partire da lunedì 8 gennaio su Rete 4. A condurlo Bianca Berlinguer. Una trasmissione, che definisce nelle sue corde. "Sono cresciuta professionalmente in un telegiornale. E quando ho smesso di dirigere il Tg3, ho fatto Cartabianca in versione quotidiana, dalle 18.25 alle 18.55. Anche stavolta seguirò l’attualità, dando spazio alla notizia più importante della giornata, tenendo conto che andiamo verso le elezioni europee di giugno, cosa che spero renderà il dibattito politico più interessante".

In ogni caso la sfida sarà tutt'altro che semplice. E Berlinguer ne è consapevole: "Certo, tra il programma quotidiano e il settimanale ci aspetta una prova tutt’altro che facile". Proprio sui dibattiti, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista ammette di aver alzato la voce quando necessario. "Purtroppo - ammette - certe volte è necessario alzare la voce, urlare proprio, come fanno i prof a scuola. Quando si parlano addosso, io dico: 'Non fatemi fare la maestra' perché non mi piace affatto".

"Tutte le sere, chi ci sarà". Bianca Berlinguer rivoluziona Mediaset: cosa le affidano

Tra gli ospiti del nuovo programma, anche l'amico Mauro Corona. L'alpinista "farà qualche incursione, ma non sarà una presenza fissa come al martedì in prima serata", quando Berlinguer conduce sempre su Rete 4 È sempre Cartabianca.