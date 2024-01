Bianca Berlinguer-Lilli Gruber, primo atto della nuova sfida: chi portano in studio

08 gennaio 2024 a

Prima sfida tra Bianca Berlinguer e Lilli Gruber. Accade lunedì 8 gennaio nell'access prime time di, rispettivamente, Mediaset e La7. Se infatti Gruber tornerà come di consueto al timone di Otto e Mezzo dopo la pausa natalizia e il lutto per la scomparsa della mamma, per Berlinguer si prospetta una nuova avventura. L'ex volto Rai esordirà con il nuovo talk Prima di domani.

Per la loro prima "battaglia" a suon di share, La7 ospiterà Pier Luigi Bersani e Marco Travaglio. Dall'altra parte, la concorrenza avrà Giuseppe Conte e l'immancabile Mauro Corona. A darne l'annuncio è stata la stessa conduttrice: "Cari telespettatori di Rete 4, non ci dovete sopportare solo il martedì con È sempre Cartabianca perché saremo in onda tutti i giorni dalle ore 20:30 alle 21:20, con un quotidiano di informazione e di attualità che si chiamerà Prima di Domani. Tutte le sere, cominciamo lunedì 8 gennaio. E ci sarà anche Mauro Corona. Non tutti i giorni, ma qualche volta ci sarà". Tra i presenti, oltre all'alpinista, anche Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro.

Con Prima di domani in onda dal lunedì al venerdì, dunque, non andrà più in onda Stasera Italia. Diverso discorso per i fine settimana, quando proseguirà Stasera Italia Weekend che però non vedrà più Augusto Minzolini al timone. A prendere il suo posto, si vocifera, sarà Sabrina Scampini.