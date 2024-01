Bianca Berlinguer, rivoluzione a Mediaset: in arrivo il nuovo programma

04 gennaio 2024 a

Altre novità a Mediaset. Con l'arrivo di Bianca Berlinguer il Biscione si prepara a un nuovo programma. Da lunedì 8 gennaio, infatti, il volto di Rete 4 condurrà Prima di Domani, la new entry che si occuperà di approfondimento giornalistico. La trasmissione dell’access prime time andrà a prendere il posto di Stasera Italia.

La conferma è arrivata dalla stessa Berlinguer durante il suo È sempre Cartabianca: "Cari telespettatori di Rete 4, non ci dovete sopportare solo il martedì con È sempre Cartabianca perché saremo in onda tutti i giorni dalle ore 20:30 alle 21:20, con un quotidiano di informazione e di attualità che si chiamerà Prima di Domani. Tutte le sere, cominciamo lunedì 8 gennaio. E ci sarà anche Mauro Corona. Non tutti i giorni, ma qualche volta ci sarà", ha detto nella puntata di mercoledì 3 gennaio.

Tra i presenti, oltre all'alpinista, anche Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro. Da lunedì a venerdì, dunque, non andrà più in onda Stasera Italia, programma che ha visto susseguirsi alla conduzione Barbara Palombelli, Giuseppe Brindisi, Veronica Gentili, Marcello Vinonuovo, Stefania Cavallaro, Alessandra Viero e Nicola Porro. Diverso discorso per i fine settimana, quando proseguirà Stasera Italia Weekend che però non vedrà più Augusto Minzolini al timone. A prendere il suo posto, si vocifera, proprio Scampini.