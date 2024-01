Soumahoro, "dagli il colpo di grazia": l'agguato di Striscia la notizia

09 gennaio 2024 a

Quando Enrico Lucci si aggira per i palazzi romani, sono sempre guai. L'inviato di Striscia la notizia, su Canale 5, è protagonista di un servizio su Fratelli d'Italia e avvicina pure Aboubakar Soumahoro, deputato oggi nel Misto dopo essere stato eletto nel settembre del 2022 tra le fila di Alleanza Verdi e sinistra.

L'ex sindacalista degli immigrati, come noto, è scivolato sulla vicenda assai delicata dell'inchiesta sul giro di denaro dietro i centri per i migranti gestiti dalla moglie e dalla suocera e usato dalle signore, secondo l'accusa, per questioni private. Le due donne sono indagate, Soumahoro no ma politicamente la figuraccia è stata deflagrante.

L'inviato del tg satirico fondato da Antonio Ricci passa in rassegna le polemiche che hanno riguardato l'entourage di Giorgia Meloni e FdI, dal caso Pozzolo in giù. Quando Lucci avvicina Massimo D'Alema per chiedergli conto, l'ex Baffino di Pci-Pds-Ds-Pd sbuffa e prova a svicolare, convinto di essere nel mirino: "Sono un pensionato...". Segue un silenzio di tomba.





Quindi tocca a un sorridente Souamahoro. "Aboubakar - ci prova Lucci -, je voi da' una bella botta alla Meloni? Mettite con lei, così je dai er colpo di grazia, la rovinamo per sempre. Lo fai per me? - si inginocchia - Entra in Fratelli d'Italia".