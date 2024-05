Kate Middleton, parla il principe William: "Come sta"

10 maggio 2024 a

a

a

Finalmente il principe William ha detto come sta Kate Middleton. Il primogenito di Re Carlo ha infatti fornito un aggiornamento - positivo - sulle condizioni di salute della moglie Kate, dicendo che "sta bene".

Al principe William è stato chiesto della salute della consorte Kate mentre era in visita all’unico ospedale delle Isole Scilly, situate al largo dell’Inghilterra sud-occidentale, dove William si è recato per visitare un importante progetto in costruzione su un terreno di proprietà del Ducato di Cornovaglia.

Kate Middleton, una tragica notizia mentre William è lontano da lei: il dramma

Qui, Tracy Smith, amministratrice del St Mary’s Community Hospital di Hugh Town, ha accolto il principe William al suo arrivo e gli ha fatto visitare il piccolo centro medico dopo la sua visita al porto. Smith ha quindi raccontato: "Ho chiesto a William di sua moglie Kate e lui mi ha risposto: 'Sta bene, grazie', e gli ho suggerito di venire in visita e di portare i bambini".

"Troppi impegni": salta l'incontro tra Harry e Carlo, l'ultimo sfregio

Già il fatto che il principe William si fosse allontanato da casa e avesse dormito lontano da Kate Middleton - che nel frattempo ha ricevuto la notizia della scomparsa di un caro amico di famiglia - aveva fatto sperare in un miglioramento delle condizioni di salute della principessa. E adesso finalmente è arrivata la conferma direttamente dalle parole del principe William.