Verissimo, Justine Mattera e il dramma della sorella: "Un infarto, il prete per l'estrema unzione"

Siamo a Verissimo, il salottino di Silvia Toffanin, la storica trasmissione del sabato pomeriggio in onda su Canale 5. E nella puntata di sabato 13 gennaio l'ultima intervista è quella a Justine Mattera, la showgirl ed ex moglie di Paolo Limiti.

La Mattera si è aperta, senza filtri, parlando in modo schietto di uno dei momenti più brutti della sua vita: l'infarto della sorella, il momento in cui ha visto la morte in faccia. "Ho passo un periodo un po’ difficile. Mia sorella ha avuto un infarto il 6 novembre ed è stata ricoverata. Ha avuto un episodio in cui è quasi morta, è arrivato addirittura il prete per darle l’estrema unzione", raccontava Justine Mattera alla Toffanin.

Un momento drammatico, vissuto soltanto poche settimane fa. La sorella della showgirl, però, è riuscita a salvarsi: la situazione è migliorata e poi ha subito un trapianto di cuore. E ancora, Justine ha rivelato che lo scorso giugno, pochi mesi prima dell'infarto, aveva litigato in modo molto duro con la sorella: da quel momento non si erano più viste né sentite, fino a quando lei è stata male. "Non avevamo passato un momento bellissimo. Avevamo litigato lo scorso giugno e quando è successo questo episodio ho pensato di non aver più la speranza di vederla ancora e di risolvere. Mi sono resa conto di aver sbagliato tante cose", ha concluso, commossa, Justine Mattera.