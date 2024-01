Verissimo, Pieraccioni caccia una signora dallo studio: la reazione della Toffanin

08 gennaio 2024 a

Siparietto divertente a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata andata in onda ieri, domenica 7 gennaio, c'era anche Leonardo Pieraccioni, che ha presentato il suo nuovo film, "Pare parecchio Parigi", in uscita il prossimo 18 gennaio. Ma non solo: l'attore ha parlato anche del rapporto con la sua famiglia e dell'amore per sua figlia Martina. Prima dell'intervista vera e propria, però, ecco la gag con una signora del pubblico.

"Io sono arrabbiato con te - ha detto Pieraccioni alla Toffanin entrando in studio - perché quando sono arrivato qui tutti mi hanno fatto i complimenti, tranne una signora che mi ha detto 'Sei invecchiato'. Ecco, è proprio lei". A quel punto l'attore è andato verso il pubblico e ha fatto alzare una signora, cacciandola dallo studio. Ovviamente per finta. Si trattava, appunto, di una gag. La conduttrice, però, per evitare equivoci ha rincorso Silvana - questo il nome della signora - e ha detto: "No, vi prego fate la pace!".

Parlando dell'età che avanza - Pieraccioni compirà 60 anni tra due anni - l'attore ha detto: "Io ci penso che sto andando avanti con l’età perché, rispetto al passato, non è proprio cambiata la mia voglia di far divertire il pubblico e la voglia di fare cinema c’è sempre, anche se, l’anno prossimo compirò 60 anni". Sulla figlia Martina, invece, ha confessato: "E' diventata una ragazzina e, a volte, mi guarda e dice 'Mamma mia che boomer'. Sono contento di questo film perché anche lei si è commossa, le è piaciuto. Io penso che questo film sia importante perché credo che in ogni famiglia ci sia qualcosa di non detto, non risolto, io ho estremizzato la situazione ma il concetto era quello".