Nunzia De Girolamo, la denuncia: "Arma segreta lo stacco di gamba? Puro sessismo"

Non ci sta, Nunzia De Girolamo, e risponde al fuoco. Il tutto dopo la chiusura del suo programma, Avanti Popolo (De Girolamo resterà in onda con Ciao Maschio, format collaudato e di grande successo). Già, perché la conduttrice è stata attaccata da un sito di informazione per... il suo look.

Lo sfogo della De Girolamo piove su Instagram, laddove si sfoga con parole nette, dure, indignate: "Stamattina un giornale, online, scrive che la sottoscritta avrebbe usato una arma segreta per far crescere gli ascolti di Avanti Popolo. Quale? Lo stacco di gamba! Sessismo allo stato puro!", premette.

E ancora, aggiunge: "Una donna non può vestire come meglio le pare?! Ma chi ha il coraggio di pensare e poi scrivere un pezzo del genere? Poi facciamo la morale agli altri. Accusiamo le persone di bullismo mediatico, essendo noi stessi bulli".

Da sempre impegnata in difesa del gentil sesso, aggiunge: "Fingiamo di batterci per la libertà delle donne con la presunzione di essere le più attente femministe. E quando l’informazione sembra espressione di un tempo lontano ed abominevole tutti zitti. I valori di cui siamo portatori o portatrici non possono essere alimentati solo da simpatie e personalismi", conclude Nunzia De Girolamo.