Nunzia De Girolamo, clamorosa rivincita in Rai: le indiscrezioni su Avanti Popolo

Avanti popolo non chiude. La Rai starebbe pensando a un'edizione rinnovata della trasmissione di Rai 3 condotta da Nunzia De Girolamo. A partire da gennaio. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma secondo TvBlog Viale Mazzini avrebbe chiesto alla società produttrice Fremantle di lavorarci sopra, anche magari risparmiando qualche denaro. Un tentativo tutt'altro che semplice vista la concorrenza di È sempre Cartabianca su Rete 4 e DiMartedì su La7.

Ma per la De Girolamo le novità non finirebbero qui. Probabilmente da fine febbraio tornerà al timone di Ciao maschio nelle terze serate del sabato di Rai1. Intanto la conduttrice scalda i motori per la serata di martedì 5 dicembre. Ad aprire la puntata una lunga pagina dedicata alle ultime notizie sul caso Cecchettin nel giorno dei funerali di Giulia. Si approfondirà il tema della violenza contro le donne con l'intervista di Alessandra Accardo, poliziotta vittima di violenze e oggi testimonial nei licei per sensibilizzare i ragazzi.

Nunzia De Girolamo, "stop Rai". Doccia gelata, cosa sarà di Avanti Popolo

Poi ancora si parlerà di sanità e salute, dello sciopero nazionale dei medici contro la manovra economica e in difesa del Servizio sanitario nazionale. Tra gli ospiti il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini, l'immunologo Matteo Bassetti, la psicoterapeuta Stefania Andreoli, la giornalista Tiziana Ferrario, il magistrato Alfonso Sabella.