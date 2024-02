L'Eredità, "se lo sono inventati": Giulia alla ghigliottina, scoppia il caso

03 febbraio 2024 a

Giulia, la campionessa dell'ultima puntata de L'Eredità andata in onda su Rai 1, è riuscita ad arrivare alla ghigliottina ma non ha indovinato la parola finale. Prima del momento cult del game-show condotto da Marco Liorni, al Triello ci erano arrivati, oltre a Giulia, Paolo e Giuseppe, che quindi torneranno anche domani sera. Mentre ai Cento secondi si sono classificati Giulia e Paolo. Ma è stata la prima a spuntarla per la fase finale del gioco. La ghigliottina di questa sera valeva 190mila euro.

I termini indizio erano aprire, berretto, matrimonio, fuori e foto. La campionessa, dopo due dimezzamenti, si è vista ridurre il montepremi a 47.500 euro. Poi ha scritto Lista come possibile parola finale. Purtroppo, però, la sua soluzione non era quella corretta. Quella giusta era invece Busta. Come al solito la puntata è stata parecchio commentata sui social. In molti, in particolare, non si sono detti convinti della parola finale, soprattutto in relazione al termine Foto. "Foto busta se lo sono inventati", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "La famosissima foto busta". E ancora: "Difficile". Mentre qualcuno, invece, ha espresso delle perplessità rispetto alla parola Matrimonio: "Oramai per i matrimoni usa indicare direttamente l' iban...".