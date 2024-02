Che tempo che fa, Fiorello guarda malissimo Amadeus: cosa c'è dietro

05 febbraio 2024 a

"Non finiremo prima delle 2": Amadeus lo ha detto in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, riferendosi al festival di Sanremo, al via martedì 6 febbraio. Accanto a lui il suo braccio destro nonché co-conduttore dell'ultima serata della kermesse, Fiorello, che ha reagito in modo sorpreso e quasi scioccato all'annuncio di Ama. In molti hanno notato che si è voltato verso l'amico e collega guardandolo malissimo per alcuni istanti. Il siparietto ha divertito i fan, che quindi si sono scatenati con una valanga di commenti sui social.

L'intervista poi è andata avanti. "Sei rilassato Rosario?", gli ha chiesto Fazio. E lo showman siciliano ha risposto: "Si però i vertici Rai mi hanno detto che non posso fare tanto". A quel punto è intervenuto Amadeus dicendo: "Io sono ribelle e quindi posso anche dire 'ciao amiciii del nove'". "Mi hanno anche dato il prosecco per tranquillizzarmi", ha aggiunto Fiorello. In ogni caso, l'ospitata del direttore artistico e della sua spalla sul Nove è stata vista come un modo per stemperare la tensione che si era andata a creare con Fazio. Proprio su questo Fiorello ha fatto dell'ironia: "Il fatto che tu ci abbia invitato dimostra il fatto che tu comunque sei un uomo Rai. Pagato da altri e questa cosa alla Rai piace tanto". Parole a cui il conduttore ha risposto: "Io invece vi ringrazio molto, mi sembra un segno di serenità. Io non sono un nemico".