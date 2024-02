Che tempo che fa, Fiorello su Sanremo 2024: "Ho una mezza idea, ma è pericoloso"

Roberto Tortora 05 febbraio 2024 a

C’è chi, nel mezzo del cammin di propria vita, riesce a reinventarsi e a trovare la strada per la propria felicità su lidi che mai avrebbe pensato. E così, scherzando, arriva ora il momento dei bilanci anche per Amadeus e Fiorello, alla quinta edizione del Festival di Sanremo, l’ultima che chiuderà, comunque vada, un ciclo vincente. I due, concentrati a guardare da Sanremo l’atteso big match tra Inter e Juventus, hanno trovato il modo per collegarsi con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove e, infatti, sono andati in onda con una maglia di Thuram sullo sfondo ed il suo numero, il 9, lo stesso del canale dello show di Fazio.

È stato lo stesso Fiorello a confermare che questa sarà l’ultima kermesse sanremese che li vedrà protagonisti: “Nel prossimo Amadeus non ci sarà, me lo ha promesso”. Fazio gli ha provocatoriamente chiesto: “Lo presenti tu il prossimo?”. Fiorello, però, è impallidito: “No no, non sarei in grado. È un altro mestiere. Apriremo una pagina di Onlyfans di coppia l’anno prossimo. Faremo solo quello. Finiamo qui. Non vediamo l’ora che cominci, c’è grande affetto”.

Fiorello, come l’anno scorso, curerà il dopofestival con il suo Viva Rai 2 notturno, rinunciando di fatto all’edizione mattutina. Lo showman siciliano scherza anche su questo: “Sarei potuto andare in diretta per tutta la notte. Mi occuperò del dopo Festival. Ho compreso nel prezzo quelli che vanno all’Ariston. John Travolta addirittura si ricorda di me da Stasera pago io. Non so ancora cosa fargli fare. Ho una mezza idea, ma è un po’ pericolosa. Non potrò salire sul palco fino a sabato, quando sarò co-conduttore. Presenterò anche i cantanti”.

Fiorello, poi, ha scherzato anche con Fazio sul suo nuovo programma in una tv privata: “Il fatto che tu ci abbia invitato dimostra che comunque sei un uomo della Rai, ma pagato da altri. Questa cosa alla Rai piace tanto”. Fazio, dal canto suo, si è limitato a ringraziare: “Sono stato per 40 anni alla Rai, non posso di certo essere un nemico. Apprezzo questo gesto, perché è distensivo”.