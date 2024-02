Re Carlo, "ecco dove è apparso": la fuga del sovrano, cresce l'ansia

06 febbraio 2024 a

Il tumore di Re Carlo, la notizia che ha sconvolto il mondo, tiene banco su tutte le televisioni del globo, quelle italiane ovviamente comprese. Dunque, la vicenda apre anche la puntata di Prima di Domani di oggi, martedì 6 febbraio, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4.

A fare il punto sul sovrano, l'inviato della trasmissione, che in collegamento spiega: "Il giorno successivo alla notizia che ha fatto il giro del mondo, il Regno Unito si stringe attorno al sovrano a partire dal figliol prodigo, Harry, atterrato nel pomeriggio a Londra, si era imbarcato già ieri sera su un volo privato, da solo. E quindi questo pomeriggio ha incontrato per pochi minuti il padre, Re Carlo", sottolinea. Una fretta, quella di Harry nel rientrare, che per ovvie ragioni fa crescere ansia e preoccupazione.

E ancora, l'inviato di Prima di Domani aggiunge: "Re Carlo, anche se fugacemente, è apparso all'interno della sua vettura insieme alla regina Camilla, fuori dalla sua abitazione londinese, per dirigersi nella tenuta dove nei prossimi giorni, settimane, mesi forse continuerà le cure, lontano dal caos di Londra", conclude il suo dettagliato resoconto.