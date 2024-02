John Travolta, pubblicità occulta a Sanremo 2024? Chi "spunta" in platea

08 febbraio 2024 a

Non solo una performance giudicata imbarazzante un po' a tutte le latitudini. Non solo le polemiche sul cachet e la smorfia di John Travolta quando si è trovato a ballare il Ballo del qua qua all'Aristonello, appendice esterna dell'Ariston, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Infatti, il caso principale che sta montando in seguito all'ospitata dell'attore è quello delle sue scarpe, della presunta pubblicità occulta. "Un errore", ha ammesso la Rai in conferenza stampa. Insomma, avrebbero dovuto impedirgli di indossare le scarpette.

L'accusa, appunto, è quella di pubblicità occulta: il brand, U-Power, sta già utilizzando le immagini di John Travolta alla kermesse. Dunque Selvaggia Lucarelli ha mostrato altri elementi che fanno sorgere più di un sospetto. E ancora, sulla vicenda piomba anche Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5 che per vocazione non fa sconti a Sanremo. Infatti nella puntata in onda oggi, giovedì 8 febbraio, a partire dalle 20.35, ecco che sulla vicenda indagherà Pinuccio, l'inviato dedicato in toto a Viale Mazzini e dintorni.

"Pinuccio si occupa del nuovo caso di pubblicità occulta che investe il Festival di Sanremo. Quello delle scarpe di John Travolta, sfoggiate ieri sera all'Ariston dall'attore che avrebbe partecipato alla kermesse musicale in cambio di un rimborso spese (si parla di 50mila euro)", fanno sapere dalla redazione dal programma. E ancora, la nota diffusa dal tg satirico aggiunge: "L'AgCom ha già ricevuto alcune denunce e un esposto. Secondo la Rai si sarebbe trattato di un errore: banalmente si sono dimenticati di mettere una pecetta sul marchio".

"Curioso però - riprende la nota - che sul sito dell'azienda di scarpe, in una news del primo febbraio dedicata alle campagne sui media, sia stata annunciata una comparsa speciale al Festival di Sanremo per la giornata del 7 febbraio. Tanto che il presidente del brand di scarpe anti-infortunistiche, altra coincidenzissima, ieri sera era all'Ariston e postava sull'account ufficiale del marchio le immagini dell'attore testimonial mentre ballava con Amadeus. Pinuccio si chiede: dovesse esserci una nuova multa per questo errore la pagheremo sempre noi contribuenti?", concludono da Striscia la Notizia. Insomma, molte coincidenze e, oggettivamente, piuttosto sospette.