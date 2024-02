Mara Venier, Myrta Merlino la difende: "Un dolore che va molto oltre"

16 febbraio 2024 a

"Io in questi giorni sto vedendo tutte queste cose che stanno succedendo a Mara Venier su Sanremo e mi dispiace": Myrta Merlino ha preso le difese della collega durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri. Il riferimento è alle critiche che la conduttrice di Domenica In ha ricevuto dopo aver letto in diretta su Rai 1 un comunicato dell'ad dell'azienda Roberto Sergio che esprimeva solidarietà a Israele. Di fronte alla bufera che ha investito la Venier, la Merlino ha voluto rivolgere un appello ai suoi telespettatori, chiedendo loro di fare attenzione a ciò che scrivono sui social dal momento che l'accanimento contro le persone può essere molto pericoloso.

"Sono tutte cose che danno poi un dolore che va molto oltre - ha proseguito la conduttrice di Pomeriggio Cinque -. Quindi state attenti a quello che scrivete sui social. Ve ne prego. Io la cosa che trovo sempre orribile è l’accanimento sui social, le tempeste di odio. Quello non è uno sfogatoio, è un posto dove vengono custodite le nostre opinioni. Non è il posto dove colpire gli altri". La Merlino non è stata l'unica a esprimere solidarietà alla collega. A farlo, nei giorni scorsi, è stato anche Fiorello, che durante Viva Rai 2 ha detto: "Far leggere quelle veline a Mara Venier è stato un errore, ma adesso calmiamoci tutti. È successo ed è stato stigmatizzato abbondantemente. Adesso calma, perché quando entra in gioco la violenza non va più bene".