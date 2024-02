Geolier, Myrta Merlino sbotta a Prima di Domani: "Come se fosse una colpa!"

15 febbraio 2024 a

Il caso Geolier al Festival di Sanremo infiamma il dibattito da Bianca Berlinguer a Prima di domani, nella puntata del 14 febbraio. Interviene anche Myrta Merlino che si schiera dalla parte del rapper campano.

"Sui social ci sono stati migliaia di messaggi negativi contro Geolier solo per il fatto di aver cantato in napoletano, come se cantare in napoletano fosse una colpa", sbotta la giornalista e conduttrice. "In realtà, il napoletano è una lingua universale", aggiunge la Merlino. "Mia nonna mi raccontava che De Filippo andava a Londra a fare le pièce in napoletano e il teatro applaudiva".

Minacce e nuove polemiche dopo Sanremo, a #PrimadiDomani interviene Myrta Merlino: "Sui social ci sono stati migliaia di messaggi contro Geolier solo per il fatto di aver cantato in napoletano" pic.twitter.com/cgQb9k20Ny — Prima di domani (@Prima_di_domani) February 14, 2024

Subito dopo i fischi all'Ariston per Geolier dopo la serata dei duetti, la stessa Merlino su Twitter aveva scritto un post in suo favore: "Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d’Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni". Quindi la giornalista si era soffermata anche sull’esibizione di Ghali. L’artista, nella serata delle cover, ha unito nel su medley Italia e Tunisia. "Ghali forse non è andato a Sanremo per vincere il Festival ma sicuramente ci è andato per svegliare le nostre coscienze. Bravo Ghali, non c’è italiano più vero di te".