Pina Picierno difende De Luca: "Da Meloni una dichiarazione offensiva"

20 febbraio 2024

Ci risiamo: la lista dei difensori di Vincenzo De Luca si allunga. Mentre Elly Schlein a riguardo - ossia sul turpiloquio pronunciato dal governatore campano contro Giorgia Meloni, non si pronuncia - lo stesso non si può dire di Pina Picierno. Ospite di Quarta Repubblica nella puntata in onda lunedì 19 febbraio su Rete 4, l'europarlamentare dem prende le difese del compagno di partito. "Quei sindaci protestavano contro l’Autonomia differenziata e non solo non sono stati ricevuti ma sono stati caricati e poi è arrivata la dichiarazione offensiva della Meloni". E poco importa se in piazza De Luca ha dato della "str***" alla premier e se, sempre a Roma, sono andati in scena scontri e cori di Bella Ciao...

Ma la Picierno è in buona compagnia. A credere che sia De Luca a dover ricevere delle scuse, anche Ginevra Bompiani. A suo dire "A De Luca gli è scappata una parola e poi si è scusato. A questo punto è De Luca che dovrebbe ricevere delle scuse e anche tutti i sindaci che erano con lui. È gravissimo che una rappresentanza del Sud così importante non venga accolta da nessuno".

Chi invece preferisce trincerarsi nel silenzio è la leader del Pd. Alla domanda sul governatore della Regione Campania, la dem risponde con una non risposta: "Grazie ho già risposto sull’autonomia differenziata". Un silenzio che non è piaciuto a Fratelli d'Italia. "Vista l’odierna visita elettorale del segretario Pd, Elly Schlein, in Abruzzo, viene da chiedersi cosa succederebbe se il governatore Mars i l i o l’apostrofasse 'str...' - commenta Tommaso Foti, capogruppo alla Camera - Chissà cosa direbbero gli esponenti del Pd. Sarebbero d’accordo, conniventi e quindi silenziosi, oppure insorgerebbero, come sarebbe giusto che fosse?".