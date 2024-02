Quarta Repubblica, Paolo Mieli: "De Luca? Bella Ciao mi ha impressionato"

20 febbraio 2024 a

Lo scontro politico tra il governo di Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca accende il dibattito da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 19 febbraio.

In studio, tra gli altri, c'è l'editorialista ed ex direttore de Il Corriere della Sera Paolo Mieli, che in merito alla querelle, commenta: "Io penso che De Luca abbia come progetto di essere il grande capo del Sud. La parte che più mi ha impressionato è che abbiano cantato Bella Ciao" che, spiega il giornalista e storico, "non è un canto da sventolare a vanvera, è la canzone della resistenza".

Quindi aggiunge Mieli rivolgendosi a dem e compagni: "Il fascismo oggi è Vladimir Putin, allora dico alla sinistra: non giocate con le parole, che ci volete prendere in giro e dirci che ogni cosa ci riporta nel regime fascista?".

Pina Piecierno, eurodeputata del Pd, osserva, in difesa di De Luca: "Quei sindaci protestavano contro l’Autonomia differenziata e non solo non sono stati ricevuti ma sono stati caricati e poi è arrivata la dichiarazione offensiva di Giorgia Meloni". Secondo Deborah Bergamini "questa tensione non è dispiaciuta a De Luca". E conclude: "Mi è dispiaciuto il silenzio della Schlein anche da donna".