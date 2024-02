Prima di Domani, Alessandra Todde dà alla testa all'Appendino: "Buffoni, incapaci, morti?"

28 febbraio 2024 a

La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, candidata grillina sostenuta anche dal Pd, scatena i progressisti. Già, una vittoria inattesa e arrivata per un pugno di voti che ha innescato sarabande, festeggiamenti, "Belle ciao" intonate da Elly Schlein e chitarre suonate da Giuseppe Conte. Già, non vincevano da parecchio...

Tra gli effetti collaterali della vittoria della Todde, ecco il ritorno di alcuni personaggi che sembravano un poco eclissati. Tra questi Chiara Appendino, ex sindaco M5s di Torino, molto vicina alla neo-presidente sarda. Appendino è infatti ospite di Bianca Berlinguer a Prima di Domani, il programma in onda su Rete 4, la puntata è quella di mercoledì 28 febbraio. E si parla proprio della Sardegna.

Chiara Appendino parla delle recenti vicende con toni estatici, forse un poco eccessivi. "Abbiamo vissuto tutte le fasi del movimento. Si diceva che siamo degli incapaci, che saremmo morti, che siamo dei buffoni", premette partendo in quarta. "Io le dico che oggi, da persona che ha vissuto il M5s, vedere Alessandra Todde prima presidente donna di una regione importante come la Sardegna, persona competente e che ci ha messo l'anima, che ha rinunciato al seggio certo in Parlamento per onore della Sardegna, ecco vederla lì è un qualcosa che mi rende orgogliosissima", conclude Appendino in brodo di giuggiole.