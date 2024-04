Affari Tuoi, "mi fa una domanda": il dottore chiama Amadeus a un passo dalla fine

01 aprile 2024 a

È stata Silvia, insieme al papà Piero, la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. I due, provenienti da Legnano, Milano, hanno rappresentato la Lombardia col pacco numero 5. A un passo dalla fine, quando le erano rimasti 200 euro da una parte e 75mila euro dall'altra, Silvia ha deciso di accettare l'offerta del dottore, 25mila euro. "Accetta a malincuore - ha commentato il conduttore, Amadeus - perché dice 'ho tirato 5 volte di seguito, sono stata brava io a non trovare 75mila euro o in realtà ce li ho io?'".

A un certo punto, dopo che l'offerta era stata accettata, è arrivata inaspettatamente una telefonata del dottore, che in genere non chiama durante quella fase del programma. "Mi fa una domanda - ha riferito Amadeus - chiede a me quanto c'è nel pacco di Silvia. Io mi diverto a giocare, le dico che secondo me in quel pacco ci sono 75mila euro, naturalmente spero di sbagliarmi". Per fortuna, però, la concorrente ha potuto tirare un sospiro di sollievo quando ha scoperto che nel suo pacco c'era la cifra più bassa, i 200 euro. "Questo assegno ora è ancora più importante", ha commentato infine Amadeus, riferendosi all'assegno da 25mila euro.