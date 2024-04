PiazzaPulita, Mieli a Formigli: "Inutile che fai quella faccia", la risposta secca sulla Schlein

12 aprile 2024 a

"Mi sembrava di cogliere una certa ironia..." Corrado Formigli, durante l'ultima puntata di Piazzapulita, non ci poteva credere quando Paolo Mieli ha espresso la sua opinione su Elly Schlein e la situazione del Pd. La segretaria è in netta difficoltà: le beghe interne al partito sulla stesura delle liste per le europee hanno creato un clima di grande tensione al Nazareno, ma a tenere sveglia la notta Schlein è la situazione esplosiva in Puglia.

Giuseppe Conte, dopo il caso Decaro e le indagini sull'assessore regionale Anita Maurodinoia e l'ex assessore Alfonso Pisicchio, ha ritirato gli assessori del Movimento 5 Stelle. La frattura con i grillini però potrebbe tornare utile a Schlein. Formigli, parlando delle lotte interne al campo largo, ha chiesto l'idea di Paolo Mieli sui possibili scenari: "La tua opinione sul comportamento della segretaria Schlein in quest'occasione?". Perentoria la replica del giornalista: "Ottima".

Una risposta talmente secca e sicura da indurre a pensare che si trattasse di ironia. "È inutile che fai quella faccia" ha ammonito Mieli. "Io lo penso da tempo che la Schlein vada avanti per la sua strada e incassi queste per fare un'operazione dentro al partito". Insomma, le mosse di conte sarebbero funzionali al disegno della segretaria al "101%".