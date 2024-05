Dritto e Rovescio, scontro Luca Sommi-Vannacci: "Quale identità?", il generale lo zittisce

03 maggio 2024 a

a

a

Scontro in diretta da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 2 maggio, tra Luca Sommi e il generale Roberto Vannacci. "Vannacci parla di identità. Ma qual è l'identità italiana? Quelle di Lecce o quella di Genova? Visto che abbiamo un crocevia di culture ed etnie, allora si riferisce al colore della pelle... Io non capisco qual è il fine della sua azione". Quindi, attacca: "Anche perché lei scrive delle cose che poi in pubblico non riesce a sostenere, Lei alla fine non ha il coraggio di sostenere le sue idee. Questa è la verità generale", tuona il giornalista.

"Vannacci scrive delle cose che poi in pubblico non riesce a sostenere, Vannacci non ha il coraggio di sostenere le sue idee"



Luca Sommi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/4vXJ91bTi9 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 2, 2024

A quel punto Vannacci ribatte: "Guardi, se c'è qualcuno che non ha mai fatto un passo indietro rispetto a quello che ho detto o ho scritto quello sono io. Non ho mai rinnegato nulla". E ancora: "Per quanto riguarda l’identità noi italiani abbiamo una identità specifica. Non è solo l'aspetto estetico e somatico. È la gastronomia, è la distanza che teniamo quando parliamo tra di noi. Sono gli usi e i costumi che ci caratterizzano, cultura e civiltà sono connessi in maniera intima", conclude il generale.