Domenica In, il ballo sfrenato di Rosanna Lambertucci: "Ti presento così, samba!"

È una Rosanna Lambertucci senza freni quella che si è presentata in studio a Domenica In. Nel programma pomeridiano condotto da Mara Venier, in onda tutte le domeniche su Rai Uno, la conduttrice tv si è lasciata andare a un ballo sfrenato. Lo scorso autunno aveva infatti preso parte alla diciottesima edizione di Ballando con le stelle come concorrente. Eliminata nel corso della quinta puntata, venne poi ripescata nella semifinale, arrivando quindi in finale.

"Rosanna, io ti voglio presentare così: samba" ha detto Mara Venier, lanciando la musica. Ma "Viva la mamma" di Edoardo Bennato, la canzone scelta dalla regia, ha messo in difficoltà la conduttrice. Subito è intervenuta Zia Mara che ha chiesto un cambio e la Lambertucci si è lasciata andare a un ballo sfrenato, sulle note di una samba. Ma non solo: sono stati molteplici li stacchetti musicali in cui la conduttrice si è esibita davanti al pubblico in studio.

Sul web in molti hanno apprezzato la disinvoltura e anche la simpatia dell'ex concorrente di Ballando, che si è buttata. "Grandissima, così si fa" ha commentato un utente su X. "Questo balletto rimarrà nella storia" ha scritto divertito dalla performance un altro.