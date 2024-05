Domenica In, "mai più visto". Venier: perché Toto Cutugno se n'era andato

05 maggio 2024 a

"Non l'abbiamo più visto qui a Domenica In, forse aveva ragione". Mara Venier dedica la puntata dello show della domenica pomeriggio di Rai 1 al grande Toto Cutugno, l'indimenticabile e amatissimo cantante scomparso quasi un anno fa, nell'agosto del 2023, dopo una lunga e coraggiosa lotta contro un tumore alla prostata.

In studio c'è il figlio di Toto, Nicola, che ricorda la forza d'animo del padre che ha convissuto per 16 anni con la malattia, senza mai mollare. "Faceva la chemio in settimana e i concerti nel weekend, l'ha combattuta a modo suo".

Tra gli ospiti anche Alba Parietti, che con Cutugno condusse una vivacissima edizione di Domenica In nel 1992/93: i due avevano entrambi caratteri molto forti e si sfidavano spesso a suon di scherzi e battibecchi, in diretta e dietro le quinte. "Non facciamone un santino", ha un certo punto sottolineato la showgirl torinese, rievocando le spigolosità del carattere di Toto.

Quindi è stata proprio la Venier a rivelare un retroscena più recente. L'interprete dell'inno L'Italiano, una delle canzoni italiane più famose nel mondo, "litigò con un autore di Domenica In". Questo perché volevano imporgli l'esecuzione di determinati brani. Risultato: Cutugno si rifiutò arrivando al punto di andarsene, facendo saltare l'ospitata all'ultimo momento. "Non l'abbiamo più visto. Evidentemente aveva ragione", chiosa la Venier rimarcando il perfezionismo da grande artista, che gli ha assicurato una carriera longeva e la stima dei colleghi e del pubblico. "Con gli autori ci vuole sempre una grande pazienza", ha quindi stemperato la tensione Zia Mara, con un sorriso dei suoi.