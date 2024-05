Homefront, la verità? Il tema della droga appassiona tutti: botto su Italia 1

Klaus Davi 16 maggio 2024 a

"Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (“Homefront”)

Per citare Nicola Gratteri, Procuratore capo di Napoli, il tema droga è fra i più assenti nella narrazione pubblica. C’è un certo pudore, soprattutto a sinistra, a toccare l’argomento. E chi lo fa (quasi solo politici di centrodestra) rimedia critiche e attacchi spesso violenti. Sarà che non se ne discute perché al pubblico non interessa? Falso! Analizzando le curve di lunedì sera si evince come il tema, quando affrontato nei termini giusti, impatti eccome. Partiamo da Italia 1, il canale più giovane fra i generalisti, che trasmetteva Homefront, film Usa del 2013 in cui un ex agente dell’agenzia federale antidroga se la deve vedere con una banda di spacciatori. Il canale porta a casa l’8.1% di share con picchi del 10% nella resa dei conti finale tra i due protagonisti Jason Statham e James Franco. Una coincidenza che Rai 1 invece puntasse sulla fiction Il Clandestino la cui puntata, al 16.3% di share, ha affrontato il tema dello spaccio e consumo di cocaina nella “Milano bene”? Non sappiamo? Sul piano della penetrazione del messaggio la rete Mediaset colpisce i più giovani mentre Rai 1 parla agli over 60. Intanto, utilizzando la finzione cinematografica, si tenta un racconto che identifichi la “bamba” per quello che è: una forma di distruzione (e autodistruzione) di ogni forma di tessuto sociale.