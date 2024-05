Fuori dal Coro, orrore contro l'inviata: "Ti faccio mangiare il microfono", poi si denuda

16 maggio 2024 a

a

a

"Siamo di Fuori dal Coro, volevamo solo avere delle informazioni": l'inviata del programma di Mario Giordano su Rete 4, Delia Mauro, lo ha detto a un uomo accusato di aver occupato una casa senza pagare l'affitto. "Vuoi vedere che ti faccio mangiare il microfono?", ha risposto lui da dietro la porta, urlando poi insulti del tipo "Sto mong*****e", "sto handicappato", riferendosi al proprietario dell'appartamento.

"Quest'uomo che prima si barrica dentro casa e poi da dietro la porta insulta riferendosi al proprietario della casa in cui vive a Viterbo, nell'alto Lazio, la scorsa settimana aveva reagito così: ci aveva mostrato il fondoschiena - ha spiegato l'inviata di Giordano nel servizio andato in onda ieri sera -. Eppure lui sta qui, in una casa non sua, senza pagare un euro da più di un anno e nonostante il giudice gli abbia ordinato di lasciare l'immobile già dallo scorso gennaio".

La trasmissione, poi, si è occupata anche del caso di Carlo Macro, che il 17 febbraio 2014 a Roma venne accoltellato a morte con un cacciavite di 20 centimetri nel petto da un indiano di 57 anni senza fissa dimora, che accusava la vittima di tenere la musica dell’autoradio troppo alta. Oggi, a distanza di 10 anni da quell'evento tragico, l’inviato Marco Agostini ha mostrato lo status di violenza e degrado della capitale, tornando nella zona del Gianicolo con la mamma di Macro, la signora Giuliana, sul luogo dell’omicidio.