Affari Tuoi, Sandy senza saliva? Amadeus pazzesco: la "risolve" così, si scatena il delirio

Pacchi, pacchi, pacchi. Come ogni sera, ecco che ri-scatta la mania. Siamo ovviamente ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1, il gioco dei pacchi e della fortuna, il format campione assoluto in termini di share e che il conduttore sta per abbandonare, in virtù del suo passaggio a Nove.

La puntata in questione è quella di martedì 21 maggio, dove a misurarsi con pacchi e fortuna viene chiamata in causa Sandy, da Quarta, in rappresentanza della Valla d'Aosta. Mora, elegantissima e bellissima, Sandy ha atteso moltissimo prima di essere estratta: la bellezza di trenta puntate. A giocare insieme a lei il compagno, Marco.

Una puntata frizzante, divertente. Una puntata che soprattutto ha offerto un curiosissimo fuoriprogramma. Eravamo rimasti cont tre pacchi: un blu e due rossi, quelli da 50mila e da 75mila euro. Ecco entrare in scena il Dottore con la sua offerta. E Sandy è emozionatissima, agitata, tanto che la salivazione sta a zero. Ed ecco che a quel punto Amadeus "tronca" la telefonata col Dottore per "soccorrere" la concorrente: esce dall'inquadratura e torna pochi secondi dopo con un bottiglione, uno di quelli utilizzati come ricarica per le torrette che distribuiscono l'acqua.

Ovviamente, la gag ha scatenato il pubblico che commenta in presa reale su X quanto si vede nella puntata di Affari Tuoi. "Il bottiglione d'acqua in studio! Amedeo king totale!", scriveva un utente. "Le hanno portato direttamente la bottiglia del distributore!", commentava stupita La Fra. "Sto morendo - aggiungeva Martina -, la bottigliona d'acqua vi prego... Ama mi mancherai, ti amo!". "Dio santo il caos di questo programma non sarà più lo stesso, sei ossigeno Amadeus". E via discorrendo, con moltissimi commenti sulla gag. E, soprattutto, moltissimi commenti di utenti che hanno già nostalgia del conduttore, di quell'Amadeus che tra poco lascerà la Rai e Affari Tuoi.

E la partita, com'è finita? Presto detto: rimanevano un pacco blu e uno rosso, dunque Sandy accetta l'ultima offerta del Dottore, pari a 17mila euro. Peccato che in mano avesse proprio il pacco da 50mila: amarezza in studio.

