Domenica In, Zucchero a Mara Venier: "Ti porto col furgone"

"Sono tornato sei giorni fa e sono ancora un po' rinco****nito. Io sto bene, mi diverto ancora per fortuna": Zucchero lo ha detto in collegamento da Pontremoli a Domenica In, ospite di Mara Venier su Rai 1, parlando del suo ultimo tour internazionale. In riferimento al suo momento di pausa a Pontremoli, il famoso cantante ha detto: "Io qui ci trovo tranquillità, un buon ritiro ed i miei animali domestici con cui parlo che mi danno un po' di pace. Ci vengo volentieri quando finisco un tour". E ancora: "Sono più di 40 anni che faccio tour e finché dura sono contento. Questa è la mia vita".

"Sei molto bello con questo cappello", lo ha incalzato la conduttrice. "Vieni al mio tour, ti porto io con il furgone", le ha detto allora Zucchero, che le ha offerto in diretta due biglietti per il concerto a San Siro a Milano. "Ti prometto che vengo", ha concluso zia Mara. Il cantante ha poi raccontato alla conduttrice come sta trascorrendo queste giornate in tranquillità dopo un giro di concerti piuttosto impegnativo.

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In andata in onda oggi c'era anche Daniela Bongiorno, a cui è stato affidato il ricordo di suoi marito, il grande Mike, a 100 anni dalla nascita.