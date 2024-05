Domenica In, Mike Bongiorno? Mara Venier sbotta col pubblico: "Ci vuole rispetto"

26 maggio 2024 a

"Siamo stati insieme 40 anni, quando l'ho conosciuto ne aveva 46 e io venti": Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno è stata ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1 in occasione dei 100 anni del padre della televisione italiana. "A 15 anni dalla morte - ha continuato - per lui c'è un movimento pazzesco, io sono molto molto felice di questo. Vuol dire che ha lasciato un segno d'amore".

Prima dell'inizio dell'intervista, però, la conduttrice è stata costretta a riprendere il pubblico: "Vi chiedo silenzio e rispetto perché stiamo parlando con la signora Bongiorno ed è un momento delicato". La Zuccoli, 74 anni, è stilista e produttrice. Con Bongiorno ha avuto 3 figli: Leonardo, Nicolò e Michele. Quando è nato l'ultimo figlio Mike aveva 64 anni. "Quando ci siamo conosciuti io avevo le mie storie e lui i suoi divorzi. Stare insieme era un destino".

Oggi, domenica 26 maggio, il grande conduttore avrebbe compiuto 100 anni. Morì stroncato da un infarto l'8 settembre del 2009 in una suite dell'hotel Metropole di Montecarlo, dove si trovava per una breve vacanza con la moglie. "Quando è morto eravamo in hotel, stava bene, era felice. Sono grata di questo, che lui non abbia sperimentato la malattia e la sofferenza". Infine, la Zuccoli ha spiegato il perché della sua presenza dalla Venier: "Volevo scusarmi con gli altri, non volevo essere villana ma ho scelto di venire solo da te. Anche Bruno Vespa mi ha invitato ma gli ho detto di no".