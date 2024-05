Domenica In, confessione bollente dei Ricchi e Poveri: "Pochi sanno che da giovani..."

26 maggio 2024 a

"Noi eravamo fidanzati in casa. Era una roba seria, io ho presentato Angela ai miei genitori e lei mi ha presentato ai suoi": Angelo Sotgiu lo ha rivelato nel salotto di Mara Venier a Domenica In su Rai 1 parlando della sua collega de I Ricchi e Poveri, Angela Brambati. Quest'ultima, poi, ha aggiunto: “Forse in pochi sanno che stavamo insieme a 16 e 17 anni. Andavamo spesso in spiaggia tutti e quattro a cantare (con Franco Gatti e Marina Occhiena, ndr) ma cantavamo varie canzoni".

Il loro amore si è trasformato infine in una solida amicizia che dura ancora oggi. Parlando della loro carriera, i due hanno confessato che il primo a notare I Ricchi e Poveri fu Fabrizio De André, il quale fece fare loro un provino che però non andò bene. I quattro comunque non si scoraggiarono e continuarono ad esibirsi fino al momento della vera svolta, l’incontro con Franco Califano. Fu il cantautore romano, infatti, a lanciarli con canzoni poi diventate indimenticabili.

Durante l’intervista, la Venier ha rivolto un pensiero a un altro storico componente del gruppo, Franco Gatti, scomparso il 18 ottobre del 2022. “È sempre con noi e di sicuro sarebbe felice di questo nostro nuovo successo, ci guarda e sorride da lassù, sarebbe felice che abbiamo continuato“, ha rivelato la Brambati.