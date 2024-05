L'Eredità, "papalona è una froc***": clamoroso sfottò a Papa Francesco

30 maggio 2024 a

a

a

Eccoci qui, proprio qui, sempre qui. Dove? Presto detto, nello studio di Marco Liorni, a L'Eredità, il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz-show in onda su Rai 1 a ridosso del tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini che sera dopo sera, invariabilmente, raggranella share da record e polemiche (o battute) sui social, dove è seguitissimo. Questi i due fili conduttori del format: chi lo conosce, lo sa...

Bando alle ciance. La puntata in questione è quella di oggi, giovedì 30 maggio, dove nelle prime battute ci si imbatte in una parola che fa ammattire i concorrenti. Il gioco in questione è quello dei "Paroloni": Liorni legge il lemma e i concorrenti devono azzeccarne il significato, scegliendone uno tra quelli che si avvicendano in sovrimpressione.

Il paralone che fa ammattire i concorrenti è "papalona". Alla fin della fiera, dopo diversi errori, ad azzeccare la risposta corretta è Sergio, concorrente che puntata dopo puntata sta mostrando tutta la sua stoffa. La papalona è un particolare foglio di carta, la cui cifra distintiva, come spiegano le professoresse che animano l'Eredità, è l'invidiabile qualità. "Probabilmente papalona ha un'origine papale - spiega, lapalisse, la prof in questione - perché questa carta era di così alta qualità da essere considerata degna di un Papa".

Bene, vi raccontiamo tutto ciò perché un'innocua "papalona", in questi giorni contraddistinti dallo scandalo della frase di Papa Francesco sui seminaristi ("c'è già troppa froc***"), ha scatenato i bassi istinti di chi su X, sera dopo sera, commenta in presa diretta quanto proposto nel regno di Liorni. Diverse le battute da trivio. Ve ne riportiamo due. "Papalona è una froc***", "C'è troppa froc***. Papalona è forse una gaffe del Santo Padre". Già un gol a porta vuota...