L'Eredità, Sergio travolto sui social: "Figura di m..., sborone", disastro su Luca Argentero

A L'Eredità va in scena la figuraccia di Sergio. Nella puntata andata in onda questa sera, martedì 28 maggio, di fatto sui social non si parla d'altro, dello strafalcione del povero Sergio. La domanda nello studio di Marco Liorni è la seguente: "Quale tra questi personaggi ha vinto un talent show classificandosi primo?". Bene, tra le opzioni delle risposte c'è "Luca Argentero". Le due concorrenti in gara insieme a Sergio sbagliano la risposta. Tocca a lui che prende la parola. E questa volta va oltre commentando gli errori delle concorrenti: "Strano, molto strano, non hanno detto subito 'Luca Argentero? Io dico Luca Argentero".

Bum, finisce in disastro. Infatti la risposta di Sergio è sbagliata. E così a questo punto Liorni svela quella corretta: "Neri Marcorè che aveva vinto una puntata della Corrida".E sui social si è scatenato un vero e proprio inferno su Sergio. Su X fioccano i commenti: "Sergio facevi meglio a stare zitto, che figura di m...", scrive un telespettatore. E altri lo seguono a ruota: "Sergio voleva fare lo sborone! E invece ha fatto una figura demmerda!!". E ancora: "Sergio che cafone!!!! Verso le due ragazze!!! E in più hai fatto una gran figura di m...!!". Sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso X nel flusso di "Tutta l'Eredità minuto per minuto" diventato ormai un must del pomeriggio italiano...