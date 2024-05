L'Eredità, "Destra, che schifo": folle caso politico alla Ghigliottina

29 maggio 2024 a

Ci mancavano la politica e la propaganda elettorale tra i capi d'accusa più folli sul conto de L'Eredità. Certo, in pieno spirito 25 aprile qualche settimana fa i telespettatori più trinariciuti avevano addirittura sostenuto che il conduttore Marco Liorni avesse fatto un commento filo-fascista con un commento sull'"oro alla patria".

Nella puntata in onda mercoledì 29 maggio, però, è stato fatto di peggio. Su X c'è chi protesta solo perché alla Ghigliottina, tra le cinque parole indizio, c'è "destra". Apriti cielo.

Vinta la sfida dei 100 secondi, Nuccia arriva a giocarsi da debuttante un montepremi da 180mila euro, scesi bruscamente a 11.250 dopo dei dimezzamenti a raffica. La campionessa scrive "Sicurezza", parola che a suo dire unisce "Corridoio", "Destra", "Tende", "Museo" e "Telefono". La risposta corretta però è un'altra, "Guida". E intanto sui social monta già la polemica.

"Liorni stesso mi ha fatto pensare che con queste cinque parole ci stava perfettamente anche 'emergenza'", commenta un telespettatore. Il clima si scalda: "Strano che la soluzione fosse GUIDA (a DESTRA) e non, magari, SVOLTA (a DESTRA) o VOTA (DESTRA). Che schifo 'sta RAIUNO". O ancora: "Destra, te pareva. Raiuno, TeleMeloni", "Con destra direi che la parola è Non votare". Provocazioni talmente forzate che, fortunatamente, non vengono granché raccolte.

"Comunque ci servirebbe qualcuno un po' più simpatico come campione/ssa... Pur vero che siamo alla fine dell'Eredità", prosegue la discussione in tempo reale. "Ma come ho fatto a non trovare la parola Guida io che faccio quello di lavoro?", "La guida del telefono è ormai un pezzo da museo", "Certo la guida del telefono è un po' del passato remoto...".