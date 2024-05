Affari Tuoi, "ecco Christian dalla Liguria": e il concorrente esordisce così, sconcerto su Rai 1

30 maggio 2024 a

Nuovo appuntamento con la mania dei pacchi, il gioco condotto da Amadeus, ovviamente Affari Tuoi, arrivato alle ultimissime puntate condotte dal mattatore degli ultimi cinque Festival di Sanremo prima del suo addio, direzione Nove. Ma tant'è, Amadeus c'è ancora, su Rai 1, la puntata è quella di giovedì 30 maggio.

E al gioco dei pacchi, a misurarsi con la fortuna, viene sorteggiato Christian da La Spezia, ovviamente in rappresentanza della Liguria. Appena presentato dal conduttore, ecco che Christian starnutisce: una scena peculiare e curiosa, molto commentata sui social. "Pacchista per poche puntate", sottolinea il conduttore. E Christian conferma: "Cinque, questa è la sesta". "Arrivato e sorteggiato", sottolinea Ama.

Ad accompagnarlo la madre, Silvia. Il concorrente spiega che al suo fianco ci sarebbe dovuta essere la sorella, la quale però è "in dolce attesa". Dunque, meglio restare a casa. Poi la partita, che non inizia bene: diversi tiri sfortunati, pacchi rossi vanificati. E il Dottore che si spende in offerte di poco conto.

Poi però la partita cambia registro, i tiri diventano migliori, Christian apre diversi pacchi blu. E così ecco un'altra offerta del dottore. E da 10mila euro si passa a 15mila. Una circostanza che scatena Amadeus, il quale in collegamento telefonico con la misteriosa entità che anima Affari Tuoi si spende in ironie: "Oh, Dottore... è sparito lo zero!", commenta sardonico sottolineando il balzo in avanti da 5mila euro. Una battuta che scatena i fan della trasmissione su X, che rilanciano il video del siparietto e, come sempre, rimarcano quanto a loro mancherà Amadeus e la sua ironia.